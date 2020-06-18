Костин: не очень доволен, что так долго играю в АХЛ. Но людям в «Сент-Луисе» лучше видно

Форвард системы «Сент-Луис Блюз» Клим Костин поделился мнением о развитии собственной карьеры в Северной Америке.
«Как говорится, нельзя гневить бога, потому что бывает и хуже. Не очень доволен, что так долго играю в АХЛ, долго жду своего шанса.
Но людям, которые стоят во главе «Сент-Луиса», лучше видно, как будет проходить моё развитие как хоккеиста. Мне остаётся только работать, ждать и закрепляться в составе.
Просто стараюсь хорошо делать свою работу, и каждый день жду вызова в основную команду. Каждый день, который бы я там проводил, был бы для меня как праздник. Делить раздевалку с такими игроками для меня честь.
Что может повлиять, чтобы я вернулся в Россию? Меня здесь всё устраивает», — цитирует Костина «Советский спорт».
20-летний форвард дебютировал в НХЛ в нынешнем чемпионате, а всего в лиге в этом сезоне он провёл четыре игры. В настоящий момент сезон в североамериканской лиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Российский нападающий был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В сезоне-2018/2019 Костин выступал в АХЛ за фарм-клуб «блюзменов» «Сан-Антонио», где набрал 24 (10+14) очка в 66 матчах.
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