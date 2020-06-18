«Металлург» официально объявил о подписании пробного контракта с Терещенко

Пресс-служба «Металлурга» официально объявила о подписании пробного контракта с защитником Сергеем Терещенко. Накануне «Чемпионату» о подписании контракта с воспитанником магнитогорцев сообщил директор «Металлурга» Сергей Ласьков.
Минувший сезон Терещенко провёл в «Тракторе». В составе клуба из Челябинска он провёл 44 матча и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «-6».
В КХЛ за «Металлург» Терещенко дебютировал в сезоне-2011/2012. После этого выступал за «Донбасс», а затем вернулся в «Металлург». В составе «Магнитки» Сергей стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах. В сезоне-2018/2019 перебрался в «Салават Юлаев», а затем и в «Трактор».
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Металлург» занял седьмую строчку в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Металлург» проиграл «Барысу» (1-4).
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