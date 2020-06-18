Одноклубник Овечкина собрал $ 27 тыс. на борьбу с коронавирусом

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши стал участником благотворительного аукциона. Все средства от аукциона будут направлены в фонд борьбы с коронавирусом университета Джорджтауна.

На аукцион организаторы выставили различные сувенирные изделия, включая свитер и клюшку с автографом хоккеиста. Также были выставлены на продажу билеты на матчи «Вашингтона» и видеоконференция с игроком.

В общей сложности организаторам удалось собрать $ 27 430, о чём в своём «твиттере» сообщил сам Оши.

В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».