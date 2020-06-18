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Александров: появление Якупова в «Амуре» стало неожиданностью

Александров: появление Якупова в «Амуре» стало неожиданностью
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Амура» Никита Александров поделился мнением о селекции хабаровчан. В межсезонье «Амур» пополнил известный форвард Наиль Якупов.

«Встречался ли на льду с Савелием Ольшанским? Давно играли друг против друга. Можно сказать, заочно знакомы. Он ведь играл в составе «Зауралья». А за этой командой я слежу. Это команда моего города.

Савелий – быстрый, сильный, плотный защитник. Наш возраст позволяет нам прибавлять. В атмосфере живой конкуренции это делать лучше. Было бы здорово нам, молодым игрокам, закрепиться в составе.

Что удивило из обменов? Появление Наиля Якупова в составе нашей команды стало неожиданностью для меня. Было бы очень здорово, если он останется в Хабаровске», — цитирует Александрова пресс-служба «Амура».

В минувшем сезоне в 46 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Якупов в составе СКА набрал 20 (10+10) очков.

В 2010 году Якупов перебрался в НХЛ. Там выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». В общей сложности Якупов в НХЛ набрал 136 (62+74) очков в 350 матчах.

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