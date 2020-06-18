Юрий Михайлис может стать главным тренером сборной Казахстана

Генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев рассказал о процедуре назначения нового главного тренера сборной. Ранее этот пост покинул Андрей Скабелка. По словам Каратаева, кандидатом на пост наставника сборной является Юрий Михайлис, который накануне, 17 июня, возглавил «Барыс».

«22 июня состоится виртуальный конгресс ИИХФ, после которого мы планируем провести заочно исполком федерации. На нём мы подведём итоги прошедшего сезона, будут приняты программы развития детско-юношеского хоккея и общая долгосрочная стратегия развития. Возможно, будет обсуждение кандидатур на посты главных тренеров и генменеджеров всех сборных команд Казахстана. Естественно, Юрий Михайлис является кандидатом на пост главного тренера национальной команды, но решение будет принимать исполком федерации.

У Михайлиса есть длительный положительный опыт с детскими и юношескими командами на клубном уровне, в том числе и в Высшей хоккейной лиге. Также он длительное время работал в юношеских и молодёжных сборных, тренировал студенческую сборную, имеет положительный опыт работы. Если принято давать шанс молодым игрокам, то почему бы не дать шанса проявить себя тренером на уровне сборной», — цитирует Каратаева ТАСС.