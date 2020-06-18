Ласьков: рассматривали игроков из АХЛ и НХЛ. «Металлург» интересовал Лайпсик

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о селекционной работе клуба в межсезонье. По словам Ласькова, «Магнитка» интересовалась игроками из КХЛ, включая экс-нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Брендана Лайпсика, покинувшего американский клуб после скандальной переписки.
«Мы два месяца вели с Загидулиным переговоры. Он здесь тренировался, сказал, что если его не вызовут, то он останется в Магнитогорске. Но Артём получил вызов в основную команду НХЛ, для молодого игрока это шанс. Мы желаем ему только удачи, он всё доказывает своей работой.
Мы рассматривали игроков и из АХЛ, и из НХЛ. Нас интересовал тот же Лайпсик, но мы с ним переговоров не вели. Рассматривали ещё несколько кандидатур, в том числе и ребят, которые не попали в плей-офф НХЛ. Учли фактор того, что канадцу без опыта работы в КХЛ и без соотечественников в команде будет тяжело. У нас есть опыт других клубов, которые берут финских и шведских игроков. Остановились на этом варианте. А так, мы рассматривали много кандидатур», — цитирует Ласькова Sport24.
Ранее сообщалось, что Лайпсик может продолжить карьеру в ЦСКА.
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