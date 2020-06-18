Артём Загидуллин: пока позволяет возраст, хочу потерпеть и закрепиться в НХЛ

Российский голкипер Артём Загидуллин, находящийся в системе «Калгари Флэймз», рассказал, почему отказался от крупного контракта, который ему предлагал «Металлург». Ранее стало известно, что «Металлург» хотел вернуть голкипера, но тот предпочёл продлить соглашение с «Калгари», хоть и выступает преимущественно в АХЛ.

«Пока у меня есть возможность и позволяет возраст, я хочу потерпеть немного и попробовать закрепиться в НХЛ.

Надо полагать, никакие деньги бы не заставили вернуться этим летом? Да, так и есть.

Когда я только приехал, мне сказали, что первый год я проведу в фарм-клубе. Но если кто-то из основных вратарей получит травму, то меня вызовут. Что касается следующего, то всё зависит от того, как я покажу себя на тренировочном лагере. Тренерский штаб будет отталкиваться от моей игры», — цитирует Загидуллина AllHockey.