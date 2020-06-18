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«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с защитником Отсо Рантакари

«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с защитником Отсо Рантакари
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба «Нефтехимика» объявила о подписании однолетнего контракта с финским защитником Отсо Рантакари. 26-летний финн минувший сезон провёл в «Давосе».

«Мы рады приветствовать Отсо в Стае и желаем успешного сезона!» — говорится в сообщении «Нефтехимика».
В минувшем сезоне Рантакари в чемпионате Швейцарии за «Давос» и «Биль» провёл 37 матчей и набрал 26 (11+15) очков.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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