«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с защитником Отсо Рантакари

Пресс-служба «Нефтехимика» объявила о подписании однолетнего контракта с финским защитником Отсо Рантакари. 26-летний финн минувший сезон провёл в «Давосе».

«Мы рады приветствовать Отсо в Стае и желаем успешного сезона!» — говорится в сообщении «Нефтехимика».

В минувшем сезоне Рантакари в чемпионате Швейцарии за «Давос» и «Биль» провёл 37 матчей и набрал 26 (11+15) очков.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.