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Егор Воронков: много времени уделяю работе над катанием и над броском

Егор Воронков: много времени уделяю работе над катанием и над броском
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Витязя» Егор Воронков рассказал, как проводил время на карантине и готовился к новому сезону.
«Весь карантин работал с тренером по физподготовке по видеосвязи, много времени уделяю работе над катанием и над броском и другими аспектами. И мы тоже ждём хоккея, постараемся порадовать всех. Старт тренировочного лагеря не за горами.

Соблюдал ли режим самоизоляции? Общался в узком кругу с друзьями, иногда позволяли себе ходить в гости друг к другу.

Принял участие в благотворительной акции, организованной телекомпанией «Кварц» и администрацией города Подольска. Нужно было отвезти коробку с продуктами для многодетной семьи. У меня девушка Екатерина работает на ТК «Кварц» ведущей эфира, она даже когда-то снимала сюжеты о «Витязе». В частности, о продаже абонементов года два назад. Вот мы вместе с ней и помогали.

С 1 июня вышли на лёд после карантина, занимался с российским тренером по катанию, который имеет опыт работы за рубежом», — цитирует Воронкова пресс-служба «Витязя».

«Витязь» заключил новый контракт с защитником Воронковым, он воспитанник клуба
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