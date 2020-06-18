Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий «Ванкувера» Буше близок к переходу в «Авангард»

Нападающий «Ванкувера» Буше близок к переходу в «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

Американский хоккеист, нападающий «Ванкувер Кэнакс» Райд Буше в ближайшее время может стать игроком «Авангарда». Как сообщает в своём «твиттере» спортивный журналист Рик Даливэл, стороны близки к заключению однолетнего контракта. Представители «Ванкувера» позволят Буше покинуть команду без претензий со своей стороны.

Минувший сезон 26-летний хоккеист провёл в клубе АХЛ «Утика Кометс». В 53 матчах Райд набрал 67 (34+33) очков при показателе полезности "+8".

«Авангард» в КХЛ сезона-2019/2020 занял третье место в регулярном чемпионате Восточной конференции. В первом же раунде Кубка Гагарина команда уступила «Салавату» со счётом 2:4. Напомним, розыгрыш плей-офф КХЛ был прерван из-за распространения коронавируса.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020