Нападающий «Ванкувера» Буше близок к переходу в «Авангард»
Американский хоккеист, нападающий «Ванкувер Кэнакс» Райд Буше в ближайшее время может стать игроком «Авангарда». Как сообщает в своём «твиттере» спортивный журналист Рик Даливэл, стороны близки к заключению однолетнего контракта. Представители «Ванкувера» позволят Буше покинуть команду без претензий со своей стороны.
Минувший сезон 26-летний хоккеист провёл в клубе АХЛ «Утика Кометс». В 53 матчах Райд набрал 67 (34+33) очков при показателе полезности "+8".
«Авангард» в КХЛ сезона-2019/2020 занял третье место в регулярном чемпионате Восточной конференции. В первом же раунде Кубка Гагарина команда уступила «Салавату» со счётом 2:4. Напомним, розыгрыш плей-офф КХЛ был прерван из-за распространения коронавируса.
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