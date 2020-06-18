Нападающий «Ванкувера» Буше близок к переходу в «Авангард»

Американский хоккеист, нападающий «Ванкувер Кэнакс» Райд Буше в ближайшее время может стать игроком «Авангарда». Как сообщает в своём «твиттере» спортивный журналист Рик Даливэл, стороны близки к заключению однолетнего контракта. Представители «Ванкувера» позволят Буше покинуть команду без претензий со своей стороны.



Минувший сезон 26-летний хоккеист провёл в клубе АХЛ «Утика Кометс». В 53 матчах Райд набрал 67 (34+33) очков при показателе полезности "+8".



«Авангард» в КХЛ сезона-2019/2020 занял третье место в регулярном чемпионате Восточной конференции. В первом же раунде Кубка Гагарина команда уступила «Салавату» со счётом 2:4. Напомним, розыгрыш плей-офф КХЛ был прерван из-за распространения коронавируса.