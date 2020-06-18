Обладатель Кубка Гагарина Анисин продолжит карьеру в четвёртом дивизионе Швеции

Обладатель Кубка Гагарина форвард Михаил Анисин подписал контракт с шведским клубом ИК «Гутс», сообщает HockeyNews.se. Этот клуб выступает в четвёртом по силе дивизионе страны.



«Это трудные времена для всех ассоциаций. Вместо того, чтобы использовать ручной тормоз, мы жмём на газ! У нас есть инициатива по построению нашего будущего, и мы приложим все усилия, чтобы наш клуб процветал», — гласит заявление клуба.



В минувшем регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги Анисин сыграл за «Хумо» в 34 матчах, забросил 6 шайб, отдал 14 результативных передач и получил 37 минут штрафа. В плей-офф он выходил на лёд в 11 встречах. Заброшенными шайбами форвард не отметился, однако записал на свой счёт 6 ассистов.



В сезоне-2011/2012 Анисин принял участие в Матче звёзд КХЛ, стал лучшим снайпером плей-офф и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». В КХЛ на счету Михаила 382 матча, в которых он забросил 106 шайб и 96 раз ассистировал партнёрам.

Михаил Анисин может продолжить карьеру в Швеции