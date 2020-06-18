Суд арестовал на 12 суток второго номера драфта КХЛ, устроившего ДТП в состоянии опьянения

Бывший хоккеист Игорь Ишаев, выбранный под вторым номером на драфте Континентальной хоккейной лиги в 2011 году, арестован судом. Об этом сообщает Mash.
По имеющейся информации, 26-летний внук экс-губернатора Хабаровского края проведёт под арестом 12 суток. Ишаева признали виновным по статье 12.8 ч. 3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
На суде Игорь заявил, что не смог затормозить, потому что его нога застряла между педалями из-за старой хоккейной травмы. Своё алкогольное опьянение он пояснил тем, что выпил уже после ДТП. Напомним, Ишаев, управляя своим «Порше», врезался в другой автомобиль аналогичной марки.
Выступавший на позиции нападающего Ишаев завершил карьеру после сезона-2013/2014, набрав 7 (2+5) очков в 29 матчах за «Амурских Тигров». В 158 матчах Молодёжной хоккейной лиги форвард заработал 27 (11+16) очков при показателе полезности "-39" и 200 минутах штрафного времени. Хоккеист хотел попробовать силы в североамериканских молодёжных лигах, но отказался от переезда.
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