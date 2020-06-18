Андрей Пятанов возглавил фарм-клуб московского «Динамо» в ВХЛ

Высший коллегиальный орган управления московского «Динамо» утвердил тренерские штабы трёх команд системы бело-голубых на сезон-2020/2021. Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.
Тренерские штабы команд КХЛ и МХЛ в полном составе продолжат свою работу. Изменения произошли в команде ВХЛ бело-голубых. Главным тренером команды ВХЛ назначен Андрей Пятанов. В его тренерский штаб вошли: старший тренер Сергей Петренко, тренер Юрий Панов, тренер вратарей Антон Зеленов и тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко.
Кроме того, Совет директоров одобрил переезд команды ВХЛ из Твери в подмосковный Красногорск, где её домашней ареной станет МАУ «Красногорск Арена им. В.В. Петрова». В новом сезоне команды будут выступать под названиями «Динамо» Московская область (ВХЛ), и Молодежная Хоккейная Команда «Динамо» Москва (МХЛ).
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