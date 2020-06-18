Костицын — о Вудкрофте: видимо, я мешал ему. Начну рассказывать всё — дня на три засидимся

Бывший нападающий минского «Динамо», ныне выступающий за «Нефтехимик», Андрей Костицын критически высказался в адрес главного тренера белорусского клуба Крайга Вудкрофта.



«Грабовский раскритиковал молодёжь за неумение концентрироваться и лень? Ему со скамейки виднее. Вот молодёжь весь сезон и работала. И с нею работали. Что получилось, видно из таблицы. Может, на второй сезон какой-то толк и будет — посмотрим.



Рад ли, что буду наблюдать за этим уже из Нижнекамска? Наверное, Вудкрофт — больше. Вздохнёт спокойно. Будет заниматься любимым делом. Видимо, я мешал ему. А раньше Бэйлен мешал. Который, не будь у него известных трений с Крэйгом, на пару лишних чемпионатов мира мог в сборную приехать и оказаться на них совсем не лишним. Сложный ли Вудкрофт тренер? Хороший психолог. Как, видимо, ему кажется.



Хочешь пример? Объясни мне, как можно запрещать молодым общаться с ветеранами? А им прямо запрещалось со мной общаться.



Было и не такое. Начни рассказывать всё, дня на три засидимся. Или вот ещё: как можно легионерам говорить, что на них гонят белорусские ветераны, а нам — что на нас гонят «леги»? Как добиться единства команды, на недостаток которого при этом жалуешься на пресс-конференции? Не знаю, может, такое столкновение игроков одной команды лбами это и правда какой-то тонкий психологический прием. Но я его не понимаю. И результатов не вижу.



Столкнуть лбами не очень получилось. С нашими иностранцами все равно нормально общались. И на льду, и за его пределами могли куда-нибудь вместе выбраться, не ограничивая коммуникацию только тренировками и играми. Лучше всего сошелся с Паре. Как-то сразу нашли общий язык. Но и с другими тоже», — цитирует Костицына «Прессбол».

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