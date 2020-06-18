Яшкин: все лучшие стремятся в НХЛ. Я приехал в Россию, чтобы поднять самооценку
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ.
«Разница в уровне между КХЛ и НХЛ? Разница есть, и довольно большая. Думаю, вообще нет смысла сравнивать. Все лучшие стремятся в НХЛ, это ни для кого не секрет. При этом КХЛ — тоже сильная лига, вторая в мире. Я как раз и приехал сюда с конкретной целью — поднять самооценку, поверить в себя. Хотел много играть, чтобы вернуться на тот уровень, где должен быть», — цитирует Яшкина «Матч ТВ».
В Национальной хоккейной лиге чешский хоккеист выступал за «Сент-Луиз Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». В Континентальной хоккейной лиге отыграл один сезон за московское «Динамо».
В апреле 2020 года стало известно о продлении контракта Яшкина с «Динамо» на два года.
Вайсфельд: Яшкину есть смысл подождать с НХЛ и оставаться самым ценным в КХЛ
- 18 июня 2020
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