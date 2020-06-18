Максим Минеев: мои цели в карьере просты — выиграть всё что можно

Защитник «Сочи» Максим Минеев рассказал о целях в профессиональной карьере и выделил игру хоккеистов, которых считает ориентирами.
«Полноценный сезон в КХЛ уже в 20-летнем возрасте? Безусловно, приятно, что тренеры „Авангарда“ верили в меня. Когда чувствуешь, что тебе доверяют, буквально расправляются крылья. Всё делаешь с душой, чтобы это доверие было оправдано.
Цели в карьере просты, как и у всех хоккеистов, — выиграть всё что можно. Это цели с детства. Выиграть чемпионат мира, Олимпийские игры, чемпионаты НХЛ, КХЛ – об этом с юных лет мечтает каждый игрок.
Сейчас мне нравится игра Эрика Карлссона и Романа Йоси. У них отличное катание, техника, мышление, видение площадки и тайминг», — цитирует Минеева официальный сайт «Сочи».
В минувшем сезоне российский защитник защищал цвета «Торпедо». За весь сезон Минеев сыграл только в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ и отдал две результативные передачи.
- 18 июня 2020
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