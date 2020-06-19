Яшкин: индивидуальная подготовка к сезону? Для меня это не проблема

Чешский нападающий «Динамо» Москва Дмитрий Яшкин рассказал о подготовке к новому сезону КХЛ в условиях пандемии коронавируса.



«Так я уже месяца полтора тренируюсь! Ворота поставил, отрабатываю броски. В гараже себе зал сделал, купил велосипед. Всё, что надо, есть. На ежедневные тренировки уходит около двух часов. А вообще — как пойдёт, по настроению. Надеюсь, что скоро откроют нашу базу в Новогорске. Тогда смогу и на льду кататься.



Индивидуальная подготовка к сезону? Для меня это не проблема. Раньше (во время игры в НХЛ. — Прим. „Чемпионата“) я обычно тренировался шесть дней в неделю. Под выходной оставлял только воскресенье. Каждый недельный цикл включал в себя занятия в тренажёрном зале и легкоатлетическом манеже. Или я ещё бегал на песке. Плюс три-четыре раза обязательная тренировка на льду. В НХЛ каждый игрок знает — на что именно ему надо сделать упор в подготовке. Так проходили три недели. Потом был отдых», — цитирует Яшкина «Матч ТВ».



В Национальной хоккейной лиге чешский хоккеист выступал за «Сент-Луиз Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». В Континентальной хоккейной лиге отыграл один сезон за московское «Динамо». В апреле 2020 года стало известно о продлении контракта Яшкина с «Динамо» на два года.

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