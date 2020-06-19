Марнер — о серии плей-офф с «Коламбусом»: мы знаем, что нам предстоит испытание

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер поделился ожиданиями от предстоящей квалификационной серии плей-офф НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс».



«Каждый матч против этой команды будет сложным. В каждой игре они здорово начинают с первых секунд, действуют жёстко. Мы знаем, что нам предстоит испытание.



С нашей стороны надо убедиться, что мы будем хорошо чувствовать ноги, чтобы быть в хорошей форме и быть готовыми к битве», – цитирует Марнера официальный сайт НХЛ.



В настоящее время из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ приостановлен. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решено не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф.



Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».