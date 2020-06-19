Костицын — о капитанстве в «Динамо»: посылали к судьям с фигнёй — они уже прикалывались

Бывший нападающий минского «Динамо», ныне выступающий за «Нефтехимик», Андрей Костицын рассказал, при каких обстоятельствах стал капитаном клуба из Беларуси и какие обязанности на него были возложены.



«Капитанская повязка при натянутых отношениях с Вудкрофтом? Сам удивился. Назначение тоже было своеобразным: о нём мне объявил наш гендиректор Дмитрий Юрьевич Басков. Загадочно так: мол, сейчас будет объявление насчёт тебя. Начал гадать, что опять не так. Оказалось, назначили капитаном.



Задачи как капитана и общение с судьями? Ой, с судьями отдельная история. Меня настолько часто к ним посылал за разъяснениями главный тренер, что рефери уже начинали прикалываться: «Ну что ты к нам постоянно ездишь?»



А иногда доходило и до такого: “Ещё раз подъедешь, дадим дисциплинарную „десятку“. А мне думай, что делать при таком раскладе, когда Вудкрофт опять посылает. Причём с какой-то мелкой фигнёй. Когда что-то действительно серьёзное, меня и посылать не надо — сам подъезжал к арбитрам. Не первый день в хоккее всё-таки.



Ну а что до других капитанских обязанностей, то их не надо объяснять, они понятны: быть лидером, подбадривать партнёров, встряхнуть команду, когда необходимо», — цитирует Костицына «Прессбол».

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