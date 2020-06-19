Экс-хоккеисты подали иск к CHL. Они были жертвами насилия и сексуальных домогательств

Бывший игрок НХЛ Дэн Карсилло и экс-игрок «Летбридж Харрикейнз» Гаррет Тэйлор подали коллективный иск к Канадской хоккейной лиге. Об этом сообщает The Hockey News.



Экс-хоккеисты утверждают, что игроки клубов лиги в возрасте от 15 до 17 лет регулярно становились жертвами издевательств, физических, вербальных и сексуальных домогательств и насилия.



Исходя из иска, игроков насильно заставляли мастурбировать перед одноклубниками и тренерами, принуждали к нападению на партнёров по команде, заставляли употреблять слюну, мочу, сперму и кал других игроков.

Бывали, по их словам, и случаи принуждения вступления юных игроков в сексуальные отношения с животными. Также утверждается, что к гениталиям игроков привязывали тяжёлые предметы, в анус засовывали различный инвентарь — клюшки, мётлы и даже пищу. Молодых игроков заставляли потреблять большое количество алкоголя и наркотиков.



Стоит отметить, что ни один из пунктов пока не был доказан в суде.



Помимо прочего в иске Карсилло перечисляет ряд случаев:



– Новички должны были сидеть в центре душевой комнаты голыми, пока взрослые игроки мочились и плевали на них. По крайней мере однажды главный тренер вошёл в душевую в этот момент — он лишь засмеялся и ушёл.



– Новичков били по обнажённым ягодицам обпиленной вратарской клюшкой, что приводило к глубоким рубцам и открытым ранам. Травмы были настолько сильны, что при посещении школы игроки не могли сесть за парту. Неоднократно юноши обращались к руководству команды за помощью, однако те не реагировали.



– Во время выездных игр новичков раздевали и отправляли в автобусный туалет по восемь человек. Возрастные игроки связывали их одежду и бросали в туалет. Новичков не выпускали, пока им не удавалось одеться внутри кабинки. Через вентиляционные отверстия в туалете игроков поливали мочой. Всё это происходило на глазах у тренеров.



— Молодых игроков помещали в передвижные мусорные баки — по четыре человека в бак. Возрастные хоккеисты разгоняли баки максимально быстро, после чего отправляли их прямиком в стену. «Забава» называлась «Ракета-новичок». В результате таких издевательств игроки получали травмы, некоторые теряли сознание.



– Возрастные игроки устраивали оргии на домашних вечеринках. Они заставляли новичков наблюдать и участвовать в сексуальных действиях.



Исходя из данной информации было проведено независимое расследование, однако никаких санкций не последовало.



Что касается иска Тэйлора, то он подвергся унижением во время выступления «Летбридж Харрикейнз». Главный тренер команды неоднократно заставлял его драться со сверстником — это должно было повысить интенсивность тренировок. Также, по информации Гаррета, новички команды на регулярной основе подвергались расистским, сексистским и гомофобным оскорблениям.



Дэн Карсилло провёл 4 сезона в «Сарнии» и «Миссиссаге» из OHL, в НХЛ он выступал за «Филадельфию», «Чикаго», «Лос-Анджелес» и «Нью-Йорк». Гаррет Тэйлор выступал в OHL только за «Летбридж Харрикейнз».