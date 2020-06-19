Лиас Андерссон отказался приезжать в тренировочный лагерь «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Лиас Андерссон отказался приезжать в тренировочный лагерь команды. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист New York Post Ларри Брукс.
Напомним, в декабре 2019 года 21-летний швед запросил у клуба обмен. Несколько недель спустя он отправился в шведский клуб «ХВ-71», где выступает по сей день на правах аренды.
Игрок намерен провести и следующий сезон в Швеции — своё решение он изменит лишь в том случае, если руководство «Рейнджерс» обменяет его в другой клуб НХЛ. Что касается «Нью-Йорка», то в команде всё же рассчитывают добиться от Лиаса возвращения.
Андерсон был выбран под общим седьмым номером на драфте НХЛ в 2017 году. В нынешнем сезоне швед принял участие в 17 матчах за основную команду «рейнджеров», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «-8».
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