The Athletic: если профсоюз выиграет спор, Капризов сыграет в плей-офф

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов всё-таки может сыграть в плей-офф НХЛ сезона-2019/2020. Как сообщает The Athletic, такое развитие событий возможно при условии достижения договорённости профсоюза игроков и руководства лиги.
Напомним, Капризов подписал контракт с «Миннесотой» и уже в ближайшее время должен стать игроком клуба из Сент-Пола. При этом лига ввела ограничение на участие игроков, совершивших переезд в НХЛ этим летом. Причиной этому является пауза в сезоне и, как следствие, смещение плей-офф на три месяца. Исходя из старого расписания, сезон уже должен был закончиться, однако на деле плей-офф возобновится лишь в ближайшем будущем.
Таким образом, если профсоюз проиграет спор с лигой, Капризов будет вынужден ждать начала следующего сезона. Вполне возможно, что он начнётся лишь зимой.
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