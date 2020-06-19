Шешин: очень рад вернуться в Челябинск. Моя цель — выступать в КХЛ и попасть в сборную

Нападающий Дмитрий Шешин поделился эмоциями после возвращения в Челябинск, где делал свои первые шаги в хоккее. Последние пять лет 19-летний форвард провёл в системе «Металлурга» Мг.



«Я очень рад вернуться в родной город. Тут мои любимые места, здесь я родился. С нетерпением жду первого домашнего матча, чтобы выйти на лёд при челябинских трибунах. Это большой вызов для меня. Если брать только эмоции – то это радость от того, что я возвращаюсь домой.



Я хочу попасть в первую команду. Хотел бы попробовать свои силы в КХЛ, и если мне дадут шанс, то буду доказывать, что достоин этого.



Пробиться в состав молодёжной сборной России в следующем году – также одна из приоритетных задач для меня. Это большая ответственность, так как ты защищаешь цвета флага и представляешь свой клуб на международных соревнованиях. Нужно выкладываться на полную, нельзя подводить свою страну и свою команду», — цитирует Шешина официальный сайт «Трактора».

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