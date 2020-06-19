Источник: в НХЛ не хотят, чтобы клубы играли матчи плей-офф на домашних аренах

Руководство НХЛ не желает, чтобы команды играли матчи плей-офф в своих городах. Таким образом, если Лас-Вегас будет выбран одним из городов для проведения матчей, «Голден Найтс» не будут там играть. Об этом сообщает хоккейный инсайдер Боб Маккензи на официальном сайте TSN.



Впрочем, такой вариант может быть нереализуемым — вполне возможно, что оба города, выбранные Лигой, будут представлять Западную конференцию. В таком случае какой-то из команд всё же придётся сыграть дома.



В настоящее время из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ приостановлен. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решено не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф — все матчи будут проходить в двух, специально выбранных городах.



Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как это обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».