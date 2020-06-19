Дэвидсон: Андерссон хочет быть «рейнджером», но сейчас ему лучше играть в Швеции

Президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон прокомментировал информацию о том, что форвард команды Лиас Андерссон отказывается ехать в тренировочный лагерь клуба.



«У нас были разговоры с Лиасом по поводу приезда в лагерь, но он чувствует, что сейчас пока ему лучше остаться на родине. Мы уважаем это решение.



Мы не раз общались с ним и каждый из разговоров был достаточно хорошим. Он сказал мне, что хочет стать «рейнджером». Мы продолжим защищать его права, и в будущем нам ещё предстоят дискуссии о том, где лучше всего играть Лиасу в следующем сезоне", — цитирует Дэвидсона New York Post.



Напомним, в декабре 2019 года 21-летний швед запросил у клуба обмен. Несколько недель спустя он отправился в шведский клуб «ХВ-71», где выступает по сей день на правах аренды.



Лиас был выбран под общим седьмым номером на драфте НХЛ в 2017 году. В нынешнем сезоне швед принял участие в 17 матчах за основную команду «рейнджеров», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «-8».

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