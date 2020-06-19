20-летний форвард Пятин подписал пробный контракт с «Сочи»

Нападающий Данил Пятин подписал пробный контракт с «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте южан.
20-летний Пятин является воспитанником магнитогорской школы хоккея. В настоящий момент большую часть своей карьеры молодой форвард провёл в МХЛ за «Стальных Лисов».
Всего на его счету 223 матча и 143 (70+73) результативных балла в Молодёжной хоккейной лиге. В прошлом сезоне нападающий дебютировал в ВХЛ в команде «Зауралье». За 23 матча Данил отметился двумя ассистентскими баллами.
Напомним, текущий сезон НХЛ приостановлен в начале марта из-за распространения коронавируса. В последние недели многие команды лиги возвращаются к тренировкам. Точные даты возобновления официальных игр неизвестны.
Ранее стало известно, что «Сочи» покинул 37-летний защитник Алексей Петров.
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