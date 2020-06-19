Роман Любимов — о переходе в «Спартак»: все вопросы отпали после разговора со Знарком

Нападающий «Спартака» Роман Любимов рассказал, при каких обстоятельства принял решение перебраться в столичный клуб. 9 мая стало известно о подписании 28-летним хоккеистом годичного контракта с красно-белыми.
«После разговора с Олегом Валерьевичем все вопросы касательно моего будущего отпали. Я захотел перейти именно в «Спартак».
Недавно на официальном сайте КХЛ было голосование, где хоккеистов спрашивали, под руководством какого тренера они хотели бы играть. И победил в нём как раз Олег Знарок. Во время нашего разговора он вкратце обрисовал, в какой роли хочет использовать меня. Он очень хорошо чувствует команду, умеет найти подход как ко всему коллективу, так и к каждому конкретному игроку.
Мой стиль идеально подходит философии Знарка? Хотелось бы в это верить, но так ли это, покажет только сезон», — цитирует Любимова официальный сайт КХЛ.
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