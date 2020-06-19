Рекордсмен КХЛ Кольцов может возобновить карьеру — игроком интересуется рижское «Динамо»

Российский защитник Кирилл Кольцов близок к возобновлению карьеры. Как сообщает «Р-Спорт», со ссылкой на источник, близкий к хоккеисту, 37-летний Кольцов в ближайшее время может подписать годичный контракт с рижским «Динамо». Окончательно вопрос будет решён после того, как в клубе наступит ясность с бюджетом на сезон, а также утверждён тренерский штаб.
Ранее Кольцов выступал за ряд российских клубов, среди которых СКА, «Салават», «Авангард», «Трактор» и «Спартак» Москва. Его последним клубом был «Автомобилист», за который он выступал в сезоне-2018/2019. В минувшем сезоне Кирилл не был заявлен ни за одну команду КХЛ.
В 2011 году Кольцов стал обладателем Кубка Гагарина — престижный трофей он выиграл в составе «Салавата». Также ему принадлежит рекорд КХЛ по количеству очков для российских защитников за один чемпионат (48 очков в сезоне-2014/2015).
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