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Рекордсмен КХЛ Кольцов может возобновить карьеру — игроком интересуется рижское «Динамо»

Рекордсмен КХЛ Кольцов может возобновить карьеру — игроком интересуется рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Российский защитник Кирилл Кольцов близок к возобновлению карьеры. Как сообщает «Р-Спорт», со ссылкой на источник, близкий к хоккеисту, 37-летний Кольцов в ближайшее время может подписать годичный контракт с рижским «Динамо». Окончательно вопрос будет решён после того, как в клубе наступит ясность с бюджетом на сезон, а также утверждён тренерский штаб.

Ранее Кольцов выступал за ряд российских клубов, среди которых СКА, «Салават», «Авангард», «Трактор» и «Спартак» Москва. Его последним клубом был «Автомобилист», за который он выступал в сезоне-2018/2019. В минувшем сезоне Кирилл не был заявлен ни за одну команду КХЛ.

В 2011 году Кольцов стал обладателем Кубка Гагарина — престижный трофей он выиграл в составе «Салавата». Также ему принадлежит рекорд КХЛ по количеству очков для российских защитников за один чемпионат (48 очков в сезоне-2014/2015).

Агент Кирилла Кольцова опроверг слухи о переходе игрока на работу в «Салават»
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