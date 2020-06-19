36-летний защитник Максим Семёнов покинул «Барыс»

Защитник Максим Семёнов более не будет выступать «Барыс». Об этом сообщается в официальном «инстаграме» клуба.



«Мы благодарим Максима Петровича за проделанную работу, высокий профессионализм, самоотдачу, классную атмосферу в команде, ценный опыт и отличный пример для молодых игроков на протяжении семи сезонов», — гласит заявление пресс-службы клуба.



В прошлом сезоне Максимов провёл за «Барыс» 17 матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко. Также на его счету 13 матчей в составе «Номада» — в них он набрал 5 (1+4) очка.



Ранее хоккеист выступал за «Ладу», «Химик» и «Локомотив» из Ярославля.