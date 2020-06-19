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«Сочи» обменял в ЦСКА права на Просветова, взамен получив права на Бердина

«Сочи» обменял в ЦСКА права на Просветова, взамен получив права на Бердина
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» и ЦСКА произвели обмен, информирует официальный сайт южан. Столичному клубу перешли права на голкипера Ивана Просветова, «Сочи» получил права на вратаря Михаила Бердина.

Бердин в текущем сезоне выступает за команду «Манитоба Мус» — фарм-клуб «Виннипега» в Американской хоккейной лиге. Россиянин провёл в регулярном чемпионате 42 матча, отражая 91% бросков при коэффициенте надёжности 2,89.

В этом сезоне 21-летний Просветов выступал в основном за «Тусон Роадраннерз» из АХЛ, где в 27 матчах регулярного чемпионата отражал в среднем 90,9 % бросков. Также он провёл несколько встреч в лиге Восточного побережья.

В нынешнем сезоне Иван мог дебютировать и в НХЛ. Из-за травм сразу двух вратарей «Койотс» — Антти Раанты и Дарси Кемпера — Просветов получил подобный шанс. В матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Просветов остался в запасе «Аризоны», но не вышел в ходе матча, несмотря на четыре пропущенные основным голкипером шайбы.

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