Бэйлен: у Гатиятулина есть система, которая работает с «Трактором»

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен поделился мнением о назначении Анвара Гатиятулина главным тренером челябинского клуба.

«Лично для меня это отличная новость. У нас были замечательные рабочие отношения. Он хороший тренер и у него достаточный уровень английского, чтобы общаться с легионерами. Некоторые помощники тренера также осталась с прошлого года, к ним добавились те, с кем мы работали ранее. Так что, с этой точки зрения, всё отлично, потому что главный тренер знает, что работало в том сезоне, когда мы выиграли бронзу. Конечно, сейчас другой год, другой сезон, всё может меняться, но у него есть система, которая работает с «Трактором». Я думаю, Гатиятулин постарается привнести те же методы, которые были в том сезоне. Считаю, они сработают и в этом чемпионате.

Он действительно хороший тренер по отношению к игрокам. Гатиятулин уважает тебя, поэтому ты уважаешь его в ответ. Думаю, что это отличный подход. Я знаю, что болельщики рады его возвращению, потому что он из Челябинска. Команда также вернула игроков, которые хорошо провели прошлый год. Например, мне кажется, что тот, кого недооценивали, это Александр Авцин. Его подписали, он прикладывет много усилий! Он потрясающий в раздевалке, у него отличный английский! Авцин раньше играл в АХЛ, так что может выступать в роли переводчика. Рабочая лошадка. Также в команде появились другие мастеровитые россияне и легионеры», — приводит слова Бэйлена пресс-служба клуба.