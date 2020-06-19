«Сочи» обменял в СКА права на Алтыбармакяна, взамен получив шесть хоккеистов

ХК «Сочи» и петербургский СКА произвели обмен, информирует официальный сайт южан. В клуб из Краснодарского края перешли защитник Даниил Мироманов и форвард Даниил Огирчук, также «Сочи» получил спортивные права на нападающих Игоря Руденкова, Павла Кукштеля, Кирилла Петькова и защитника Георгия Солянникова. Взамен петербуржцы получили права на нападающего Андрея Алтыбармакяна и денежную компенсацию.
Напомним, в межсезонье Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс». 21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата форварда составит $ 817 тыс.
Алтыбармакян в сезоне-2019/2020 провёл в регулярном чемпионате 49 матчей. Нападающий набрал 17 (6+11) баллов при показателе полезности «-12» и 39 минутах штрафного времени. Алтыбармакян проводил на площадке 13 минут 46 секунд за матч.
- 19 июня 2020
-
19:01
-
18:51
-
18:39
-
17:56
-
17:31
-
17:21
-
17:05
-
16:49
-
16:23
-
15:58
-
15:21
-
14:49
-
14:29
-
14:04
-
13:29
-
13:15
-
12:38
-
12:23
-
11:19
-
10:50
-
10:21
-
10:06
-
09:37
-
06:15
-
00:57
-
00:26
- 18 июня 2020
-
23:44
-
23:22
-
22:53
-
22:23
-
21:50
-
21:30
-
20:52
-
20:36
-
19:51