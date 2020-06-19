«Сочи» обменял в СКА права на Алтыбармакяна, взамен получив шесть хоккеистов

ХК «Сочи» и петербургский СКА произвели обмен, информирует официальный сайт южан. В клуб из Краснодарского края перешли защитник Даниил Мироманов и форвард Даниил Огирчук, также «Сочи» получил спортивные права на нападающих Игоря Руденкова, Павла Кукштеля, Кирилла Петькова и защитника Георгия Солянникова. Взамен петербуржцы получили права на нападающего Андрея Алтыбармакяна и денежную компенсацию.

Напомним, в межсезонье Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс». 21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата форварда составит $ 817 тыс.

Алтыбармакян в сезоне-2019/2020 провёл в регулярном чемпионате 49 матчей. Нападающий набрал 17 (6+11) баллов при показателе полезности «-12» и 39 минутах штрафного времени. Алтыбармакян проводил на площадке 13 минут 46 секунд за матч.