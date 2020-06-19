Д. Хьюз: недоволен собой, но я начал играть в НХЛ в 18 лет. Это серьёзное достижение

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз оценил cвоё выступление в нынешнем сезоне НХЛ.

«Всё странно. Год получился очень необычным в том плане, что было много перестановок. Уволили генменеджера, тренера. Понятно, что это бизнес, но я надеюсь, что мне больше никогда не доведётся сталкиваться с чем-то подобным. Слишком много изменений за один сезон.

Мы смогли обыграть несколько очень сильных команд, показав очень неплохой хоккей под руководством Насреддина. Но всё равно нам не удалось занять место, на которое мы рассчитывали. Я недоволен собой, но, если бы мне предложили начать всё заново, я всё сделал бы так же. Я начал играть в НХЛ в 18 лет. Это серьёзное достижение. Через 10 лет я буду вспоминать об этом и пойму, какую важную роль это сыграло в моей карьере», — цитирует Хьюза пресс-служба НХЛ.