«Авангард»: хотели 13 воспитанников к 2023 году, а у «Ростова» всё готово в 2020-м!
Пресс-служба омского «Авангарда» прокомментировала гол футбольного клуба «Ростов» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Счёт на 52-й секунде матча открыл полузащитник ростовчан Роман Романов.
«Респект «Ростову»! Мы хотели 13 воспитанников к 2023 году, а у них всё готово в 2020-м!» — отреагировала пресс-служба «Авангарда» в «Твиттере».
Ранее у шести футболистов «Ростова» выявили коронавирус. Вся команда и тренерский штаб ушли на двухнедельный карантин. «Сочи» отказался перенести встречу, в связи с чем жёлто-синие были вынуждены заявить на матч игроков младше 20 лет.
Матч «Сочи» — «Ростов» проходит сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Счёт — 4:1, завершился первый тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Еронко: к сезону-2022/2023 в основе «Авангарда» должно быть 13 своих воспитанников
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