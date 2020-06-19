«Ак Барс» примет участие в Кубке Шпенглера — 2020

В предстоящем сезоне «Ак Барс» примет участие в Кубке Шпенглера, информирует официальный сайт соревнований. Турнир ежегодно проходит в швейцарском Давосе в промежуток между католическим Рождеством и Новым годом.

В турнире традиционно участвуют местный «Давос» и сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в европейских клубах. Остальные участники турнира определяются организаторами. Участие в Кубке уже подтвердили швейцарский «Амбри-Пиотта», чешская «Спарта» и финский «КооКоо».

Кубок Шпенглера — старейший клубный международный турнир в Европе, проводится с 1923 года. За это время не состоялось только четыре розыгрыша — в 1939, 1940, 1949 и 1956 годах. В 2019-м победителем турнира в Швейцарии стала сборная Канады.