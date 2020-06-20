Канарейкин: будет красиво, если Мозякин завершит карьеру именно в Магнитогорске

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Фёдор Канарейкин поделился мнением о новом контракте нападающего Сергея Мозякина с уральским клубом.
«Конечно, это важный и хороший шаг, что с Сергеем подписали новый контракт. Было понятно, что в нынешней ситуации с потолком зарплат сумму соглашения пересмотрят. Самое главное, Мозякин с этим согласился, взглянув реально на нынешнее положение вещей. То, что его подписала «Магнитка», — правильно во всех отношениях. За столько лет служения клубу надо было отдать Сергею должное. Ну и вообще такими мастерами нужно дорожить. Тем более в последние сезоны Мозякин по-прежнему был хорош на льду. И будет красиво, если он завершит карьеру именно в Магнитогорске», — приводят слова Канарейкина «Известия».
В минувшем сезоне Мозякин набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
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