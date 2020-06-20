«В ЦСКА меня никто не отпускал». Жердев вспомнил свой переход в «Коламбус»

Известный хоккеист Николай Жердев вспомнил свой переход из ЦСКА в «Коламбус Блю Джекетс» в 2003 году.
«Мне было 18 лет. Я принял решение поехать в НХЛ, но в ЦСКА меня никто не отпускал. Только Сергей Мозякин знал, что я собираюсь уезжать. Накануне тренировки я улетел в Америку, уже в день тренировки ЦСКА я тренировался в «Коламбусе». А ещё через день уже была первая игра.
Агенту звонили из ЦСКА, он многое выслушал. В клубе его винили. Потом я судился с ЦСКА в Швейцарии из-за того, что я считался военнослужащим. Суд я выиграл, но в страну не возвращался. Из-за этого не поехал на чемпионат мира, потому что я уже мог с него не вернуться. Однако потом случился локаут, я спокойно приехал в ЦСКА и играл за них.
Когда я приехал в Америку, для меня ничего особенного не было. Я не испытал культурного шока или дискомфорта. В плане хоккея была разница: тогда в России не везде были хорошие стадионы, в некоторых городах неприятно играть было. А по манере игры я переключился быстро, не было большой разницы с Россией», — рассказал Жердев в беседе с Николаем Хабибулиным в YouTube.
Последним клубом 35-летнего Жердева была «Рязань», которую он покинул в октябре 2019 года. За рязанский клуб Жердев провёл 9 матчей, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «–7».
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