Канарейкин: «Металлургу» нужен ещё один сильный защитник, если будут деньги под потолком

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Фёдор Канарейкин оценил приобретения уральского клуба в межсезонье.

«Приход Михаила Пашнина, Егора Мартынова и Артема Земчёнка вызывает оптимизм. Все трое достаточно опытные игроки, имеющие солидную практику на уровне КХЛ. Конечно, этим хоккеистам уже в районе 30 лет. И те же Антипин и Береглазов моложе их. Поэтому есть вопросы с точки зрения перспективы. Но раз уж с Виктором и Алексеем не удалось договориться, и они решили, что лучше перезапустить карьеру в других клубах, нужно было находить людей на рынке свободных агентов. И в итоге «Магнитка» подписала качественных защитников. Да и их возраст таков, что можно ещё играть на высоком уровне. И с мотивацией проблем не будет. Может пригодиться и пришедший из «Северстали» Никита Хлыстов, а молодой Владислав Семин — хорошее приобретение на перспективу. Но, возможно, нужен команде ещё один сильный защитник, если на него найдутся деньги под потолком.

Помимо того что сохранили Мозякина, было ещё продление контракта с Андреем Нестрашилом, который, как я считаю, очень помог «Металлургу» в непростом прошлом сезоне. Если говорить о новичках, то интересно посмотреть, что собой представляют два финна — Юхо Ламмикко и Харри Песонен. Оба отлично сыграли год назад на чемпионате мира, завоевав золото. Но тогда вся сборная Финляндии блестяще выступила за счёт организации игры и самоотдачи. Адаптируются ли ребята к системе «Магнитки»? Хоккеисты явно хорошего уровня, но никогда не играли в КХЛ, а адаптация к нашей лиге не всем европейцам удается. Особенно, если они приехали не из НХЛ, а из чемпионатов Швейцарии и Финляндии, где всё-таки пониже уровень клубного хоккея, чем в России. А в НХЛ оба так и не смогли закрепиться», — приводят слова Канарейкина «Известия».