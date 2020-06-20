«Тампа-Бэй» официально сообщила о случаях заражения коронавирусом в клубе

Пресс-служба клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте опубликовала заявление о ситуации с заражением коронавирусом нескольких игроков и персонала клуба, ранее опубликованной различными СМИ.
«Нам стало известно, что три игрока и сотрудники персонала сдали положительный тест на COVID-19. Эти игроки были самоизолированы в соответствии с протоколами, их заболевание протекает бессимптомно, за исключением нескольких случаев повышенной температуры. Те, кто был в контакте с этими лицами, были уведомлены. Мы продолжаем тестирование и строго соблюдаем все процедуры НХЛ и правительства в соответствии с руководящими принципами. После вчерашних положительных тестов тренировочный центр команды будет временно закрыт, пока мы не сможем обеспечить безопасность для игроков и сотрудников.
Мы настойчиво делаем всё возможное для обеспечения здоровья и безопасности наших игроков, сотрудников, болельщиков и сообщества. Со значительным ростом числа случаев заболевания в городе Тампа, округе Хиллсборо и штате Флорида мы просим всех в районе залива, особенно молодых людей, помочь замедлить распространение пандемии, усердно следуя рекомендациям Правительства, надевая маску, соблюдая социальную дистанцию и продолжая регулярно мыть руки. Нам нужно работать вместе, как сообщество, чтобы замедлить распространение», — сообщается в опубликованном заявлении.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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