«Тампа-Бэй» официально сообщила о случаях заражения коронавирусом в клубе

Пресс-служба клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте опубликовала заявление о ситуации с заражением коронавирусом нескольких игроков и персонала клуба, ранее опубликованной различными СМИ.

«Нам стало известно, что три игрока и сотрудники персонала сдали положительный тест на COVID-19. Эти игроки были самоизолированы в соответствии с протоколами, их заболевание протекает бессимптомно, за исключением нескольких случаев повышенной температуры. Те, кто был в контакте с этими лицами, были уведомлены. Мы продолжаем тестирование и строго соблюдаем все процедуры НХЛ и правительства в соответствии с руководящими принципами. После вчерашних положительных тестов тренировочный центр команды будет временно закрыт, пока мы не сможем обеспечить безопасность для игроков и сотрудников.

Мы настойчиво делаем всё возможное для обеспечения здоровья и безопасности наших игроков, сотрудников, болельщиков и сообщества. Со значительным ростом числа случаев заболевания в городе Тампа, округе Хиллсборо и штате Флорида мы просим всех в районе залива, особенно молодых людей, помочь замедлить распространение пандемии, усердно следуя рекомендациям Правительства, надевая маску, соблюдая социальную дистанцию и продолжая регулярно мыть руки. Нам нужно работать вместе, как сообщество, чтобы замедлить распространение», — сообщается в опубликованном заявлении.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».