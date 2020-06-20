Новая тренировка жены Тарасенко. Владимир — страхует

Яна Тарасенко, жена российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, показала видео новой тренировки. Форвард страхует жену при выполнении упражнений.
Посмотреть видео можно в аккаунте Яны Тарасенко в «Инстаграме».
Из-за травмы 28-летний Тарасенко в сезоне-2019/2020 принял участие только в 10 матчах, записав на свой счёт 10 (3+7) очков при показателе полезности «0».
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был завершён из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). Нынешний сезон НХЛ должен возобновить в формате плей-ин. Команда Тарасенко примет участие в групповом раунде для лидеров Западной конференции, в котором команды определят посев с первого по четвёртое место.
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