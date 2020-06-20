Илья Ковальчук играет с детьми в настольный теннис. Видео
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук опубликовал в своём «инстаграме» новое видео. Хоккеист показал, как играет со своими детьми в настольный теннис.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», а также «Анахайм Дакс».
- 20 июня 2020
-
09:57
-
09:32
-
09:19
-
03:00
-
02:09
-
01:00
-
00:45
-
00:15
- 19 июня 2020
-
23:21
-
23:02
-
22:39
-
21:52
-
21:31
-
21:00
-
20:36
-
19:51
-
19:43
-
19:01
-
18:51
-
18:39
-
17:56
-
17:31
-
17:21
-
17:05
-
16:49
-
16:23
-
15:58
-
15:21
-
14:49
-
14:29
-
14:04
-
13:29
-
13:15
-
12:38
-
12:23
Партнерский контент