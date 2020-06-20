Илья Ковальчук играет с детьми в настольный теннис. Видео

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук опубликовал в своём «инстаграме» новое видео. Хоккеист показал, как играет со своими детьми в настольный теннис.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф. Из-за досрочного завершения регулярки к плей-офф допустят 24 клуба вместо 16, как обычно бывает. В розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», а также «Анахайм Дакс».