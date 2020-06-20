Кожевников: Михайлису нужен помощник с большим опытом, вроде Назарова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Юрия Михайлиса главным тренером «Барыса».



«На мой взгляд, у Астаны были и другие варианты, но в сложившейся ситуации, когда после пандемии много непонятных факторов, остановились на своем и проверенном специалисте. Михайлис — не Вудкрофт, он отлично знает молодёжь республики, болеет местным хоккеем, говорит на русском языке, его сын — один из лидеров „Барыса“.



Назначение Михайлиса не оптимальное, но неплохое. Надеюсь, ему хватит опыта и тренерской наглости, в отличие от предыдущих казахстанских специалистов, которым доверяли штурвал в „Барысе“.



Михайлису нужен помощник с большим опытом работы в КХЛ и на турнирах ИИХФ. Может быть, не столько на уровне „Барыса“, сколько в национальной сборной Казахстана. Того же Андрея Назарова можно было бы поставить на сборную, при этом оставив Михайлиса в роли первого в клубе. Или наоборот», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.