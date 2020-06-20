Президент «Рейнджерс»: Панарин должен быть наверху списка претендентов на «Харт Трофи»

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон поделился мнением о шансах нападающего Артемия Панарина на приз самому ценному игроку сезона.
«Артемий должен быть наверху списка претендентов на «Харт Трофи», у него был невероятный сезон в команде, которая была в процессе становления. Просто невероятный сезон! Он всех вокруг себя делает лучше, в каждом матче, в каждой смене. Он креативный и очень талантливый.
На его второй год в «Коламбусе» все хотели, чтобы он остался в «Блю Джекетс» и подписал новый контракт. Мы попробовали всё: ужинали с владельцем, люди в городе выставляли собственные щиты за свои деньги, чтобы уговорить его остаться. К счастью, когда я приехал в Нью-Йорк, то мы смогли его подписать уже здесь», — приводит слова Дэвидсона Sportsnet.
Напомним, что ранее Дэвидсон работал в «Коламбус Блю Джекетс», где Панарин отыграл два сезона.
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