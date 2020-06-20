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Голдобин: предложение ЦСКА было очень уважительным, поэтому я согласился

Голдобин: предложение ЦСКА было очень уважительным, поэтому я согласился
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Николай Голдобин прокомментировал подписание контракта с московским ЦСКА.

«Мы обговаривали все детали. Но сейчас не хочу раскрывать все карты. Предложение было очень хорошим и уважительным, потому и согласился. ЦСКА уже много лет в топ-3 клубов КХЛ. Они стали чемпионами. Жду таких же успехов в следующем году. Надеюсь, впервые в жизни сыграть в плей-офф.

Страшно ли дебютировать в КХЛ, где не играл ни разу? Страшно. Но слышал, что площадки будут уменьшать до канадских, поэтому должен быстро освоиться.

Не американизировался ли я? Есть немного. Вчера разговаривал с другом на английском, после этого на русском было тяжеловато. Но сейчас уже намного легче, чем сразу после возвращения», — цитирует игрока официальный сайт ЦСКА.

Николай Голдобин подписал контракт с ЦСКА на два года
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