Голдобин: предложение ЦСКА было очень уважительным, поэтому я согласился
Нападающий Николай Голдобин прокомментировал подписание контракта с московским ЦСКА.
«Мы обговаривали все детали. Но сейчас не хочу раскрывать все карты. Предложение было очень хорошим и уважительным, потому и согласился. ЦСКА уже много лет в топ-3 клубов КХЛ. Они стали чемпионами. Жду таких же успехов в следующем году. Надеюсь, впервые в жизни сыграть в плей-офф.
Страшно ли дебютировать в КХЛ, где не играл ни разу? Страшно. Но слышал, что площадки будут уменьшать до канадских, поэтому должен быстро освоиться.
Не американизировался ли я? Есть немного. Вчера разговаривал с другом на английском, после этого на русском было тяжеловато. Но сейчас уже намного легче, чем сразу после возвращения», — цитирует игрока официальный сайт ЦСКА.
Николай Голдобин подписал контракт с ЦСКА на два года
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