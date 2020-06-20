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«No corona». Сергачёв не вошёл в число игроков «Тампа-Бэй», заразившихся коронавирусом

«No corona». Сергачёв не вошёл в число игроков «Тампа-Бэй», заразившихся коронавирусом
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв заявил, что не заразился коронавирусом. Напомним, в клубе — пять случаев заражения, «молниям» пришлось закрыть тренировочную базу. Сообщается, что у трёх хоккеистов и двух сотрудников команды было выявлено заражение коронавирусом.

«No corona», — написал Сергачев, отвечая на вопрос одного из болельщиков о том, заразился ли он коронавирусом.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

В «Тампе» выявлено 5 случаев заражения коронавирусом. Клуб закрыл тренировочную базу
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