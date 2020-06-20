Доктор Бинни: если ставим целью ноль положительных тестов, то НХЛ не надо возвращаться

Эпидемиолог Захари Бинни прокомментировал план НХЛ по доигрыванию сезона и оценил риски, связанные с пандемией коронавируса.



«Если в городе-хабе увидим заболевания в двух, трёх, четырёх командах, тогда этот центр придётся закрыть. Могу сказать, что положительные тесты будут при любом раскладе. Если ставим целью ноль положительных тестов, тогда НХЛ не нужно возвращаться. Если возвращаетесь, то минимум один-два случая заражения всё равно будет. Но три-четыре заражённых в одной команде говорит о том, что всю команду нужно изолировать на две недели. Вот почему очень важно ежедневное тестирование.



Когда на матчи вернутся болельщики? Когда у нас будет доступна вакцина. Вопрос выгоды здесь совершенно неуместен. Держать всех на расстоянии четырёх метров друг от друга — несбыточная мечта. Что касается возвращения НХЛ к игре, это имеет смысл в ближайшие пару месяцев. Есть и аргументы в пользу того, чтобы не возвращаться, но, если так хочется снова играть, не вижу много причин ждать», — приводит слова Бинни Sportsnet.

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