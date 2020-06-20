Нападающий «Ютики» Буше подтвердил, что продолжит карьеру в КХЛ
Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Ютика» Рид Буше подтвердил, что продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
«Когда агент впервые сообщил о такой возможности, не поверил, что такое произойдёт. Не думал, что поеду играть так далеко. Постепенно такая идея начала казаться всё интереснее. Сейчас настал такой период в карьере, когда нужно что-то менять. Попробовать себя совершенно в другой обстановке, получить солидный контракт.
Сделал всё возможное, чтобы пробиться в основу «Ванкувера». Но не случилось. Нет ни к кому претензий», — приводит слова форварда The Province.
Минувший сезон 26-летний хоккеист провёл в клубе АХЛ «Ютика Кометс». В 53 матчах Райд набрал 67 (34+33) очков при показателе полезности "+8".
Нападающий «Ванкувера» Буше близок к переходу в «Авангард»
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