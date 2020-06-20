Кожевников — об обмене СКА и «Сочи»: «армейцы» правильно сделали, не став держать игроков

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал обмен между СКА и «Сочи», в результате которого в клуб из Санкт-Петербурга вернулись права на нападающего Андрея Алтыбармакяна, а к сочинцам перешли защитник Даниил Мироманов, форвард Даниил Огирчук, а также спортивные права на нападающих Игоря Руденкова, Павла Кукштеля, Кирилла Петькова и защитника Георгия Солянникова.



«Нужно отдать должное руководству СКА, которое не стало удерживать своих игроков, а отдало их в клуб из Сочи. Очень правильный шаг. Игроки должны иметь постоянную игровую практику. Бесспорно, в СКА они бы работали в отличных условиях, под руководством хороших тренеров, но ни один матч нельзя заменить тренировкой. В «Сочи» каждый из хоккеистов получит достаточно игрового времени, будет прогрессировать. Думаю, в предстоящем сезоне одним из лидеров «Сочи» будет пришедший из СКА форвард Руденков, уже игравший в КХЛ», — сказал Кожевников «Чемпионату».

«Сочи» обменял в СКА права на Алтыбармакяна, взамен получив шесть хоккеистов