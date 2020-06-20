«Астана» может покинуть чемпионат Казахстана. Клуб входит в систему «Барыса»

Казахстанский хоккейный клуб «Астана», скорее всего, не сыграет в следующем сезоне чемпионата Казахстана, информирует «Шайба.kz». По имеющейся информации, такое решение связано с финансовыми проблемами.
В 2011 году акиматом Астаны был создан одноимённый хоккейный клуб. В его структуру входят детско-юношеская школа, молодёжная и взрослая команды. В феврале 2020 года «Астана» вошла в систему «Барыса». Последние пять лет в столичной команде выступают в основном молодые хоккеисты, многие из которых являются воспитанниками местной школы.
Напомним, в сезоне-2019/2020 «Барыс» установил личный рекорд, заняв второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф «Барыс» обыграл «Металлург» (4-1), после чего Кубок Гагарина остановили из-за коронавируса.
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