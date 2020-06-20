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Агент: Кольцов не собирается завершать карьеру, занимаемся его трудоустройством

Агент: Кольцов не собирается завершать карьеру, занимаемся его трудоустройством
Хоккей / КХЛ 0

Агент Юрий Николаев, представляющий интересы защитника Кирилла Кольцова, прокомментировал информацию, согласно которой его клиент может продолжить карьеру в рижском «Динамо».

«До конца не знали, что происходило с некоторыми командами КХЛ, в числе которых минское и рижское «Динамо», а также «Куньлунь». Однако в последнее время появилось определённое прояснение ситуации. Пока Кирилл Кольцов не собирается завершать профессиональную карьеру. Занимаемся его трудоустройством», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Кольцов выступал за ряд российских клубов, среди которых СКА, «Салават», «Авангард», «Трактор» и «Спартак» Москва. Его последним клубом был «Автомобилист», за который он выступал в сезоне-2018/2019. В минувшем сезоне Кирилл не был заявлен ни за одну команду КХЛ.

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